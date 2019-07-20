XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет в Баку 21-27 июля, будут освещать 345 представителей медиа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 3 900 спортсменов из 48 стран будут бороться за победу на 12 спортивных объектах. 52 процента участников - мальчики, 48 процентов - девочки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек - 30 игроков.

На Европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут соревноваться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

AЗЕРТАДЖ является официальным медиа партнером XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!