Перевозка граждан, приобретших билеты на церемонию открытия XV летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, будет осуществляться 21 июля посредством двух экспресс-маршрутов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, автобусы X1 будут двигаться от сада Самеда Вургуна на улице Дилары Алиевой, а автобусы по линии Х2 будут двигаться от проспекта Хусейна Джавида рядом с остановкой возле станции метро "Эльмляр Академиясы".

Перевозки посредством экспресс-маршрутов начнутся в 17:30 и продолжатся до начала церемонии открытия в 20:00.

а) автобусы по линии X1 (28 мая - Baku Crystal Hall),

б) автобусы по линии X2 (станция метро "Эльмляр Академиясы" - Baku Crystal Hall).

М. Агаев отметил, что по окончании церемонии открытия, перевозки будут организованы в обратном направлении. Общественный транспорт будет работать до 01:00.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!