В результате ДТП в Наримановском районе Баку пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария зарегистрирована на улице Ахмеда Раджабли.

По сообщению, автомобиль марки "Приора", управляемый Шамилем Самедли, потерял управление и врезался в попутное "лондонское такси", которое, в свою очередь, врезалось в магазин на обочине.

В результате ДТП оба водителя госпитализированы в горбольницу №1.

По данным полиции, двигавшаяся на большой скорости "Приора" совершала опасные маневры на дороге.

По факту ведется расследование.

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