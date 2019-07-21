https://news.day.az/society/1139883.html В Баку "Приора" врезалась в "лондонское такси", есть пострадавшие - ФОТО
В Баку "Приора" врезалась в "лондонское такси", есть пострадавшие - ФОТО
В результате ДТП в Наримановском районе Баку пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария зарегистрирована на улице Ахмеда Раджабли.
По сообщению, автомобиль марки "Приора", управляемый Шамилем Самедли, потерял управление и врезался в попутное "лондонское такси", которое, в свою очередь, врезалось в магазин на обочине.
В результате ДТП оба водителя госпитализированы в горбольницу №1.
По данным полиции, двигавшаяся на большой скорости "Приора" совершала опасные маневры на дороге.
По факту ведется расследование.
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