Сегодня в Азербайджане стартует еще одно значимое состязание - XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, игры начнутся сегодня в 9:00.

В первый день соревнований намечено проведение состязаний по двум видам спорта - теннису и борьбе.

Первый турнир состоится в Бакинской теннисной академии. В нем примут участие четыре наших спортсмена - двое юношей и две девушки.

Теннис(индивидуальные игры)

09:00 - 17:00

Алина Гусейнова, Полина Дробишова, Кянан Гасымов, Тамерлан Азизов.

В первый день соревнований во Дворце спорта имени Гейдара Алиева за призовые места начнут также состязаться четыре азербайджанских борца.

Борьба (предварительный раунд)

10:30 - 13:30

Вольная борьба: Мурад Хагвердиев (45 килограммов), Абульфаз Насиров (55 килограммов);

греко-римская борьба: Фарид Садыхлы (45 килограммов), Нихат Мамедли (55 килограммов).

Борьба (финальный раунд)

16:00 - 17:30

Таким образом, в первый день турнира будут разыграны 4 комплекта медалей.

Напомним, что турнир, который пройдет с 21 по 27 июля, будет проходить на 12 спортивных объектах.

В фестивале примут участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек - 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

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