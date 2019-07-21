В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на пересечении улиц Самеда Вургуна и Гасана Алиева.

По утверждению водителя грузового автомобиля марки İsuzu Дильгама Ахмедова, он проехал на зеленый сигнал светофора по улице Самеда Вургуна, и в этот момент в него врезался Nissan, управляемый Захидом Захидзаде.

От удара грузовик, потеряв управление, столкнулся с автомобилем марки KİA, а затем врезался электрический столб. В результате ДТП у грузовика треснул бензобак и топливо разлилось на дорогу.

З.Захидзаде же утверждает, что он не проезжал на запрещающий сигнал светофора.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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