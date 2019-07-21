https://news.day.az/society/1139995.html Какие абшеронские пляжи стоит посетить завтра? - ПРОГНОЗ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра.
Какие абшеронские пляжи стоит посетить завтра? - ПРОГНОЗ
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На пляжах Абшерона северо-восточный ветер во второй половине дня сменится временами порывистым северо-западным.
Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градуса тепла.
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