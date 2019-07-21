Столица нашей страны принимает XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль "Баку 2019".

Сегодня в Баку прошла церемония торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль проводится под эгидой Международного олимпийского комитета и является источником гордости Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), имеющих более, чем 25-летнюю традицию.

Фестиваль является первым многопрофильным европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет. В нечетные годы раз в два года проводятся зимний и летний фестивали.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фоторепортаж с церемонии торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

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