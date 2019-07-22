21 июля на соревнованиях по теннису XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" завершились встречи третьего круга 1/64 финала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во встречах, параллельно проходящих на шести кортах, Ирина Балус из Словакии победила представительницу Литвы Патрицию Паукститени со счетом 2:0 (6:4, 6:2). Представитель Словении Мэй Премзл победил литовца Эдаса Бутвиласа со счетом 2:0 (7:5, 6:3), а испанец Даниэль Мерида - грека Митсакоса Теодороса (7:5, 6:1). В других встречах Мика Брунольд (Швеция) победил Фреска Силхаса со счетом 2:0 (6:1, 6:1).

Представитель Боснии и Герцеговины Андрей Недич победил албанца Скерди Хасана со счетом 2:0 (6:3, 6:1), а эстонец Эрко Нигула - белоруса Артура Юркевича со счетом 2:1 (3:6, 6:3, (10:6).

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