https://news.day.az/society/1140130.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамаха, есть погибший и пострадавшие
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамаха, есть погибший и пострадавшие
На дороге Баку-Шамаха произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, в результате ДТП один погибший, двое пострадавших: "Один из пострадавших на машине скорой помощи доставлен в больницу, его состояние тяжелое. У другого пострадавшего легкие травмы, ему оказана первая медицинская помощь".
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