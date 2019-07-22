https://news.day.az/society/1140131.html ДТП на трассе Баку-Губа: пострадал 78-летний мужчина
ДТП на трассе Баку-Губа: пострадал 78-летний мужчина
На трассе Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария зарегистрирована у села Шахназарли Шабранского района.
В результате столкновения двух транспортных средств пострадал житель столицы Гусейнов Ахад Салех оглу 1941 года рождения. Пострадавший с различными травмами помещен в центральную больницу Хачмазского района.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
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