Сегодня с 10:00 до 14:30 в пос. Пиршаги и на территории "Лагидж баглары" будут кратковременные перебои в электроснабжении. Об этом сказал Trend в понедельник пресс-секретарь ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

По словам Мустафаева, ограничения связаны с работами по реконструкции на линиях электропередачи в некоторых пунктах на вышеназванных территориях.

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