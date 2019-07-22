https://news.day.az/society/1140140.html В этих частях Баку не будет света
В этих частях Баку не будет света
Сегодня с 10:00 до 14:30 в пос. Пиршаги и на территории "Лагидж баглары" будут кратковременные перебои в электроснабжении. Об этом сказал Trend в понедельник пресс-секретарь ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.
По словам Мустафаева, ограничения связаны с работами по реконструкции на линиях электропередачи в некоторых пунктах на вышеназванных территориях.
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