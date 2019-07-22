https://news.day.az/society/1140251.html В Лянкяране оштрафовали эти объекты отдыха - ФОТО
В Лянкяране оштрафовали эти объекты отдыха - ФОТО
В Лянкяране четыре объекта отдыха оштрафованы за загрязнение территории, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД, передает Day.Az.
В результате осуществляемых Лянкяранским РОП мер по пресечению нарушения санитарно-гигиенических правил были выявлены факты загрязнения территорий объектами отдыха "Həsirli", "Panorama", "Meduza" и "Dağlaroğlu", функционирующими на морском побережье в г. Лянкяран.
В связи с загрязнением территорий в отношении Р. Заманова, Н. Мамедова, Ф. Мамедова и Р. Мурадова были составлены протоколы по ст. 266.3 Кодекса об административных правонарушениях.
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