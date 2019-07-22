Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана отправило группу инвалидов на лечение в физиотерапевтический центр "Дуздаг" в Нахчыванской АР.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минтруда, передает Day.Az.

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