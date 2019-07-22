https://news.day.az/society/1140276.html К сведению абитуриентов, желающих стать журналистами
К сведению абитуриентов, желающих стать журналистами
В Азербайджане 22-25 июля пройдет регистрация абитуриентов, сдавших экзамен в III группе специальностей (общий балл - минимум 200, во втором туре минимальный балл - 100) и желающих стать журналистами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), передает Day.Az.
Регистрацию можно пройти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/erizebak/jurnalistika/
Экзамен по специальности для абитуриентов, желающих стать журналистами, пройдет 1 августа.
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