Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На пляжах Абшерона ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса.

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