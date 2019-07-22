Организация, осуществляющая ремонтные работы на улице Тагизаде - территории, известной как "Советская" в Ясамальском районе, - повредила надземную линию газоснабжения низкого давления.

Как сообщили в понедельник Trend из производственного объединения "Азеригаз", газоснабжение сорока абонентов, которым приостановили подачу газа, было восстановлено сегодня в 13:40, передает Day.Az.

Азеригаз просит все структуры, выполняющие ремонтно-восстановительные работы на этой территории, учитывать наличие линий газоснабжения.

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