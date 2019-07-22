Завершается реконструкция автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы протяженностью 72 км, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог, передает Day.Az.

Сдана в эксплуатацию 37-километровая часть дороги. Двухполосная дорога, соединяющая 59 населенных пунктов, где проживают более 60 тыс. человек, реконструирована по 4-й технической категории. В настоящее время идут строительные работы на 35-километровом участке дороги через территорию Джалилабадского района. Здесь начались работы по асфальтированию. По завершению строительных работ здесь будет построено 38 автобусных остановок, установлены дорожные знаки и информационные щиты, нанесена дорожная разметка.

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