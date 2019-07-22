В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась встреча с журналистами, посвященная 144-летию Национальной прессы Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во встрече приняли участие представители азербайджанских и российских информационных агентств и порталов, печатных изданий, телеканалов.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов вручил ряду изданий и группе азербайджанских журналистов Почетные грамоты. АМИ Trend был отмечен Почетной грамотой "За большую работу по освещению азербайджано-российских гуманитарных связей". Корреспонденты АМИ Trend Вугар Иманов и Джани Бабаева - Почетной грамотой "За активную работу по освещению деятельности Представительства Россотрудничества в Азербайджане и Российского информационно-культурного центра в Баку".

День национальной прессы Азербайджана- профессиональный праздник всех работников прессы, который отмечается в стране ежегодно, 22 июля. Этот праздник приурочен ко дню выхода - 22 июля 1875 года - в Баку первого номера газеты "Экинчи" (Пахарь), издававшейся на азербайджанском языке. Учредителем был Гасан бек Зардаби. Печать газеты "Экинчи" вызвала большой интерес во всём Кавказе, сыграла важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, в укреплении национального единства.

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