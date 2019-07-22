Сегодня в 23:59 завершается выбор специальностей для приема в резидентуру.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), кандидаты, выполнившие условия конкурса, за это время должны выбрать и подтвердить в своих электронных заявках специальности (в соответствии со специальностью базового высшего медицинского образования), передает Day.Az.

Не подтвердившие свои электронные заявки в течение указанного времени кандидаты не будут допущены к конкурсу.

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