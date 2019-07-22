https://news.day.az/society/1140433.html К сведению поступающих в резидентуру
К сведению поступающих в резидентуру
Сегодня в 23:59 завершается выбор специальностей для приема в резидентуру.
Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), кандидаты, выполнившие условия конкурса, за это время должны выбрать и подтвердить в своих электронных заявках специальности (в соответствии со специальностью базового высшего медицинского образования), передает Day.Az.
Не подтвердившие свои электронные заявки в течение указанного времени кандидаты не будут допущены к конкурсу.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре