В Наримановском районе произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате столкновения грузовика марки "DAF", управляемого Ибаковым Магомедом, легкового автомобиля марки "ВАЗ 2107" под управлением Фахраддина Алиева, а также легковых автомобилей марки "Hyundai" и "Opel" была зафиксирована цепная авария. Никто не получил пострадал.

Через несколько минут после аварии, столкнулись еще 7 автомобилей, 5 человек получили различного рода травмы. Среди них грузовик марки "Schacman", два "Mercedes"а, "Volkswagen", "Ravon", "BMW". Пострадавшими являются 3 члена одной семьи, и 2 женщины из Volkswagen.

На дороге образовалась серьезная пробка. На место происшествия были привлечены сотрудники скорой помощи и дорожной полиции. По предварительным данным, причиной инцидента стал водитель грузовика марки Schacman.

По факту ведется расследование. Подробности происшествия расследуются.

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