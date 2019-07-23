Сегодня, 23 июля, с 09:00 до 18:00 в поселке Багманлар (Гянджа) и 41 населенном пункте Агсуинского района приостановлена подача природного газа.

Как сообщает ПО "Азеригаз", это связано с проведением работ по устранению утечки "голубого топлива", передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Кроме того, в городе Нафталан группе абонентов приостановили подачу газа с целью проведения технического осмотра. Подача будет восстановлена в 17:00.

С 09:00 также приостановлена подача газа в городе Хачмаз в связи с проведением ремонтных работ, подача "голубого топлива" будет восстановлена на следующий день.

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