Прием на вакантные места в магистратуру вузов и Академии наук Азербайджана на 2019-2020 учебный год проводится по конкурсу на основе баллов, набранных по итогам приемного экзамена, проведенного в два тура 24 февраля и 26 мая этого года. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Для участия в конкурсе бакалавры должны в период с 10:00 23 июля до 23:59 30 июля указать и подтвердить коды выбранных специальностей на сайте ГЭЦ.

Список специальностей с незамещенными вакантными местами опубликован в шестом номере журнала "Магистр". Каждый бакалавр может выбрать до 20 специальностей по программе, по которой он сдавал экзамен, и бакалаврской специальности. Иностранцы и лица без гражданства не могут выбирать места госзаказа, если в действующем законодательстве и межгосударственных договорах не предусмотрены иные случаи.

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