В Гёйчае произошло ДТП.

Как Day.Az со ссылкой на ONA, сегодня около 10:30 на участке автодороги Гёйчай-Уджар, проходящем по территории села Хюнгютлю, столкнулись два грузовика марки "КамАЗ" и легковой автомобиль марки "ВАЗ 21011" (23-BX-371).

В результате аварии пострадал один человек. В связи с тем, что оба грузовика перевернулись, транспортное движение по дороге ограничено.

По факту проводится расследование.

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