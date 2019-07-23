https://news.day.az/society/1140566.html Страшная авария в Гёйчае с участием грузовиков, есть пострадавший
Страшная авария в Гёйчае с участием грузовиков, есть пострадавший
В Гёйчае произошло ДТП.
Как Day.Az со ссылкой на ONA, сегодня около 10:30 на участке автодороги Гёйчай-Уджар, проходящем по территории села Хюнгютлю, столкнулись два грузовика марки "КамАЗ" и легковой автомобиль марки "ВАЗ 21011" (23-BX-371).
В результате аварии пострадал один человек. В связи с тем, что оба грузовика перевернулись, транспортное движение по дороге ограничено.
По факту проводится расследование.
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