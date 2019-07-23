Сильный ветер в Баку повалил два дерева.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

По его словам, инцидент зафиксирован в Бинагадинском районе.

Он отметил, что в результате сильного ветра в различных частях Баку сломались ветки семи деревьев.

Мамедов отметил, что отдел работает в усиленном режиме и на данный момент сотрудники ведут работы по устранению последствий.

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