https://news.day.az/society/1140592.html Сильный ветер повалил деревья в Баку - ВИДЕО
Сильный ветер повалил деревья в Баку - ВИДЕО
Сильный ветер в Баку повалил два дерева.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.
По его словам, инцидент зафиксирован в Бинагадинском районе.
Он отметил, что в результате сильного ветра в различных частях Баку сломались ветки семи деревьев.
Мамедов отметил, что отдел работает в усиленном режиме и на данный момент сотрудники ведут работы по устранению последствий.
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