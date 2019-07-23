В Азербайджане проводятся экзамены для учителей
Сегодня проводятся экзамены по приему на работу учителей по азербайджанскому языку, азербайджанскому языку и литературе, русскому языку и литературе. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.
В экзамене участвуют 1463 кандидата.
Напомним, что на экзаменах, продолжающихся с восьмого июля, один из кандидатов показал максимальный результат - 60 баллов.
Отметим, что процесс приема учителей на работу состоит из четырех этапов (рассмотрение электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).
На экзамене кандидатам даются задания по специальности, методике обучения, стратегии преподавания и логике.
Кандидатам, набравшим в этом туре проходные баллы, предоставляются на выбор восемь вакантных мест.
Распределение кандидатов на вакантные места будет проводиться на основании последовательности выбора, указанного в электронных заявлениях.
Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет.
В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.
Экзамены по приему на работу учителей завершаются в среду.
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