В Азербайджане завершился электронный прием документов по переводу студентов из вуза в вуз или с одной специальности на другую как внутри страны, так и за рубежом, а также переводу студентов колледжей, находящихся в Азербайджане, а также обучающихся в магистратуре. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

В ходе приема документов, проведенного 5 - 20 июля посредством портала transfer.edu.az, с целью перевода поступили обращения 1535 студентов. Из них 13 человек желающие перевестись в рамках магистратуры, 137 человек - обучающиеся в зарубежных вузах, 1385 человек обратились в связи с переводом из вузов страны и изменением формы обучения, а число желающих перевестись из колледжей составило 158 человек.

В настоящее время рассматриваются обращения студентов, желающих перевестись или изменить форму обучения. Результаты планируется огласить до начала сентября.

Отметим, что перевод студентов из одного вуза в другой или смена специальности осуществляются по согласованию с министерством образования в течение зимних или летних каникул.

Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз.

Специальности, по которым студенты приняты и на которые хотят перевестись, должны входить в одну группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах.

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