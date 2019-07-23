В турецком городе Эрдахан произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате аварии, произошедшей сегодня утром на дороге Эрдахан-Карс, пострадали восемь человек. Сообщается, что трое из пострадавших являются гражданами Азербайджана.

Отмечается, что здоровье пострадавших Анаверди Багаровой, Севды Багировой и Асии Багировой оценивается как нормальное.

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