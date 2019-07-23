Нарушение водителем правил проезда пешеходного перехода попало на видео.

Как передает Oxu.Az, случай произошел на улице Шамси Бадалбейли в Насиминском районе столицы, передает Day.Az.

На кадрах видно, как водитель автомобиля Land Cruiser с номерным знаком 99 LP 055 продолжает движение, не обращая внимания на пешеходов, в результате чего едва не наезжает на женщину, которая сумела отпрянуть в последний момент.

Как сообщил глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, по факту в отделении полиции соответствующего района Баку ведется расследование.

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