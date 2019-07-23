Опубликованы результаты конкурса по приему в резидентуру на 2019-2020 учебный год на основе базового высшего медицинского образования.

Как сообщили во вторник Trend из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), кандидаты могут получить информацию о результатах конкурса на интернет-сайте ГЭЦ или отправив "номер работы" на мобильный номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), передает Day.Az.

Согласно результатам конкурса, проведенного в два этапа, 350 из 352 кандидатов получили право продолжать образование в резидентуре, в том числе 116 парней и 234 девушек. Выпускниками текущего года являются 165, а выпускниками прошлых лет - 285 кандидата.

Четвертый номер журнала "Резидентура", в котором отображены списки принятых кандидатов и количество проходных баллов, набранных по специальностям, можно будет приобрести во второй половине дня 24 июля.

Поступившие в резидентуру должны с 29 июля по 2 августа, представив необходимые документы, пройти регистрацию в соответствующих учреждениях: поступившие на военно-медицинский факультет медицинского университета - в министерство обороны, поступившие в Нахчыванский государственный университет - в министерство здравоохранения Нахчыванской АР, поступившие в медицинский университет и другие клинические учреждения - в министерство здравоохранения Азербайджана.

Отметим, что регистрация по специальностям будет проведена в разное время. Кандидаты могут ознакомиться с соответствующим графиком на интернет-сайте министерства здравоохранения.

Непрохождение регистрации кандидатом за указанный отрезок времени будет оцениваться, как отказ от получения образования по установленной специальности и он будет исключен из списка поступивших.

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