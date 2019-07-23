https://news.day.az/society/1140825.html В Азербайджане продолжается газификация жилых объектов
В Азербайджане продолжается газификация жилых объектов
После проведения соответствующей документации на обеспечение "Азеригаз" было принято 93 квартиры и 140 частных домов.
Как сообщает во вторник Trend ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", 408 новым абонентам разблокированы коды, а 94 - карты. С 75 абонентами были подписаны контракты по купле-продаже газа.
По нежилому сектору пяти новым объектам было выдано заключение, в шесть новых объектов подан газ.
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