https://news.day.az/society/1140935.html В Азербайджане завершаются экзамены по приему на работу учителей
В Азербайджане завершаются экзамены по приему на работу учителей
В Азербайджане сегодня завершаются тестовые экзамены в рамках приема на работу учителей.
На заключительном этапе сдают экзамен кандидаты, желающие преподавать азербайджанский язык и литературу в средней школе. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.
В экзамене ожидается участие 3279 кандидатов.
В тестовых экзаменах по приему на работу учителей, проведенных с 8 июля, приняли участие свыше 39 тыс. кандидатов. Самый высокий результат за время проведения экзаменов составил 60 баллов.
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