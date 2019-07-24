https://news.day.az/society/1140956.html Рейс с футболистами «Нефтчи» вылетит в Москву в ближайшие минуты - AZAL
Рейс с футболистами «Нефтчи» вылетит в Москву в ближайшие минуты - AZAL
Техническая проблема в самолете рейса Баку-Москва, который должен был вылететь в 06:50 из Международного аэропорта Гейдар Алиев, устранена, и рейс в ближайшие минуты будет реализован другим самолетом.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду Trend глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански.
Отметим, что сегодня утром члены ф/к "Нефтчи" должны были вылететь в Россию для участия в первом матче II классификационного раунда Лиги Европы с "Арсенал Тула".
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