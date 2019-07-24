В Азербайджане будет 39-градусная жара
В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, северный ветер временами будет усиливаться. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 50-55 процентов.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в ряде горных районов ожидаются грозовые дожди, возможен град. Западный ветер местами усилится.
Ночью - 21-26, днем - 34-39, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре