https://news.day.az/society/1140988.html Какоу будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
Какоу будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.
На пляжах Абшерона северный ветер временами будет усиливаться.
Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов.
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