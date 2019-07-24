Депутаты Днипровского горсовета приняли решение о переименовании улицы 8 Марта, что в Соборном районе города, в честь известного оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева.

Соответствующее решение приняли в среду во время очередной сессии депутаты Днипровского городского совета, сообщает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

"Принять решение для устранении дублирующих названий. Переименовать улицу 8 Марта, что в Соборном районе, в честь Муслима Магомаева", - говорится в решении сессии.

Две другие улицы 8 Марта находятся в Новокодакском и АНД районах. Их названия останутся без изменений.

Как сообщалось, рекомендации по переименованию улицы 8 Марта в честь Муслима Магомаева были приняты на общественных слушаниях 2 апреля 2019 года. По словам заведующего сектором адресного плана города Светланы Гладкой, название улицы предложила Днепропетровская областная общественная организация "Лига азербайджанцев Днепропетровщины".

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