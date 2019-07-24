https://news.day.az/society/1141031.html Квота Азербайджана для совершения хаджа заполнена
Квота Азербайджана для совершения хаджа заполнена
Квота на 1400 человек для совершения хаджа, выделенная Азербайджану, заполнена. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).
Отметим, что и в этом году 40 процентов совершающих хадж составляют женщины.
Напомним, что отправка паломников планируется с первого по шестое августа, а их возвращение в Азербайджан - с 21 по 25 августа. Паломники будут отправлены в хадж восемью авиарейсами.
Стоимость паломничества в этом году - 4285 долларов.
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