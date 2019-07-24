Реконструкция участка Гянджа-Гекгель-Маралгёль, протяженностью 38,4 километра, автомобильной дороги республиканского значения Гянджа-Кельбаджар-Лачин осуществляется в два этапа. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

На первом этапе реконструирован участок Гянджа - Ени Зод протяженностью 16,5 километра.

На втором этапе началась реконструкция участка Ени Зод - Гекгель - Маралгёль, протяженностью 21,5 километра, идет капитальный ремонт 30-метрового моста.

На завершающем этапе будут установлены дорожные знаки и информационные щиты, указатели километража, нанесена дорожная разметка.

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