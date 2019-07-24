На основании поступившей информации на таможенном посту Главного западного территориального таможенного управления "Садыхлы" был остановлен автомобиль марки Opel Vectra, следовавший из Грузии и управляемый гражданином Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду Trend в Государственном таможенном комитете.

Во время опроса водитель сказал, что в автомобиле нет скрытых и обязательных к таможенному декларированию предметов. Однако в результате осмотра транспортного средства были обнаружены 16 мобильных телефонов IPhone XS MAX, два телефона IPhone X, шесть зарядных устройств, восемь USB-кабелей и 18 наушников.

По факту соответствующими органами ведется расследование.

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