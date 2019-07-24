XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль "EYOF Баку 2019" "сделан со вкусом", сказала Trend тренер сборной Ирландии по спортивной гимнастике Салли Баттли, передает Day.Az.

"Фестиваль очень профессионально организован. Это событие сделано со вкусом. Я думаю, что действительно важно проводить подобные соревнования, где вы работаете с молодыми людьми, на высоком уровне. С этой точки зрения все просто отлично. Персонал и справочная служба очень полезны. Соревнования всегда проходят вовремя", - отметила она.

Баттли заявила, что этот фестиваль станет отличной практикой для гимнасток.

"Этот опыт нельзя объяснить гимнасткам. Вы должны быть здесь, чтобы пройти соревнования, тренировки и разминки. Я думаю, в ближайшие 4-5 лет гимнастки осознают всю пользу этого", - добавила она.

Наконец, она оценила качество Национальной арены гимнастики: "Мне действительно понравилась эта арена. Она огромная, но при этом здесь очень дружелюбная атмосфера".

В среду в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики проходит второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан представляет Милана Минаковская.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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