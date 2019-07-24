В Азербайджане будут эксгумированы останки неизвестных шехидов
Бакинский военный суд принял решение по обращению Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан в Генеральную прокуратуру в связи с останками неизвестных шехидов, погибших в 1993-1994 годах в боях в направлении Физулинского района и похороненных на кладбище "Шаммедли" Имишлинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно решению, останки неизвестных шехидов, похороненных на кладбище "Шаммедли" будут эксгумированы.
Подготовка к проведению эксгумации и медицинско-генетических экспертиз началась 23 июля.
Общественность будет уведомлена о результатах процесса, осуществляемого Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Службой государственной безопасности, Военной прокуратурой и научно-исследовательским и образовательным объединением судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, с участием органов местной исполнительной власти.
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