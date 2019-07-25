В связи с ограничениями в воздушном пространстве Грузии внесены изменения в расписание рейса Баку-Тбилиси-Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", передает Day.Az.

4 августа полеты будут осуществляться в соответствии с нижеуказанным графиком.

J2 223 (Баку-Тбилиси) - Вылет: 11:10, Прилет: 12:20

J2 224 (Тбилиси- Баку) - Вылет: 13:00, Прилет: 14:10

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