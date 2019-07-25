https://news.day.az/society/1141292.html В этих частях Азербайджана будут перебои с газом
В этих частях Азербайджана будут перебои с газом
Сегодня с 09:00 и до завершения работ по устранению утечки газа приостановлено газоснабжение двух населенных пунктов Самухского района. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Кроме того, с 14:00 и до завершения работ по подготовке к осенне-зимнему сезону будет приостановлено газоснабжение трех населенных пунктов Бардинского района, а с 13:30 до 15:30 - пяти сел Кюрдамирского района.
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