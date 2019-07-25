https://news.day.az/society/1141329.html Сильный пожар в Агсу
Сильный пожар в Агсу
В Агсуинском районе начался сильный пожар, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Горит гористая местность села Кечдимез. Пожар, начавшийся на участке с сухой травой, быстро распространился на близлежащую территорию
На место происшествия привлечены живая сила и техника противопожарной службы Агсуинского и Шамахинского районов.
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