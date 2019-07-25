В связи с проведением финальных соревнований по велоспорту в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" на ряде бакинских улиц и проспектов будет ограничено движение.

Об этом сказал начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сегодня с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 будет ограничено и перенаправлено движение транспорта от 14 км автотрассы Баку-Сальян. Велосипедисты стартуют от Велопарка в направлении пос. Шихово в сторону Локбатанского круга, развернутся там и вновь направятся в сторону центра города. Велосипедисты, двигаясь по Сальянскому шоссе, проследуют мимо мечети Бибиэйбат, Бакинского дворца водных видов спорта, Площади Флага, затем проедут через площадь Азнефть, улицы Ниязи, Истиглалият, Лермонтова, Ханлара, Сары Гадимовой, Гурбана Аббасова и вновь сделают круг в направлении Велопарка в пос. Шихова по трассе Баку-Сальян.

Асадов обратился с просьбой к водителям и владельцам автомобилей пользоваться альтернативными дорогами.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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