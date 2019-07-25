На семикилометровой автомобильной дороге Гиркан-Мамуста-Сиявар Лянкяранского района завершаются работы по реконструкции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Реконструкция дороги сделает комфортным передвижение до 10 тысячи жителей трех населенных пунктов, предоставит удобный въезд на автотрассу Баку-Алят-Астара-госграница с Ираном, облегчит грузо- и пассажироперевозки.

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