https://news.day.az/society/1141352.html В этом регионе Азербайджана завершается ремонт дороги - ФОТО
В этом регионе Азербайджана завершается ремонт дороги - ФОТО
На семикилометровой автомобильной дороге Гиркан-Мамуста-Сиявар Лянкяранского района завершаются работы по реконструкции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.
Реконструкция дороги сделает комфортным передвижение до 10 тысячи жителей трех населенных пунктов, предоставит удобный въезд на автотрассу Баку-Алят-Астара-госграница с Ираном, облегчит грузо- и пассажироперевозки.
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