В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-24, днем - 29-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, составив 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра, преимущественно, в северных и западных районах ожидается дождь, местами ливни, возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 13-18, днем - 19-24 градуса тепла.

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