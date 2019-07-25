В дни праздника Гурбан (Курбан-байрам) в Азербайджане будут действовать специализированные пункты забоя скота.

Как сообщает Day.Az, об этом передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно информации, в связи с исполнением распоряжения Президента "О регулировании деятельности по забою скота", для соответствия процедуры забоя современным требованиям, с целью пресечения незаконного забоя скота, защиты прав потребителей, Агентство пищевой безопасности совместно с местными органами исполнительной власти и привлечением субъектов предпринимательства, агитирует за использование современных (стационарных, модульных и мобильных) пунктов забоя скота, отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам.

Обычно, в дни празднования Гурбан, забой и продажа скота происходит гораздо интенсивнее, чем обычно. Порой, это происходит вне установленных мест, что создает условия для распространения опасных заболеваний, мешает проведению ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясной продукции, а также свободному движению транспорта и населения.

С учетом всего этого, Агентство пищевой безопасности организует 44 стационарных и 30 мобильных пунктов забоя, оборудованных всем необходимым, где граждане смогут резать скот в условиях, отвечающих требованиям ветеринарно-санитарных и гигиенических норм. Эти пункты будут состоять из трех отсеков. В первом будет осуществляться забой, во втором - свежевание, в третьем - разделка. Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в этих пунктах будут бесплатно действовать мобильные лаборатории агентства. Палаточные пункты изготовлены из дезинфицирующего, противопылевого материала и снабжены дренажной системой, что препятствует загрязнению прилегающей территории. Рядом с пунктами будут установлены контейнеры для отходов. Процесс будут контролировать сотрудники Агентства пищевой безопасности, местная исполнительная власть и правоохранительные органы.

Для сохранения чистоты улиц нашего города и недопущения антисанитарии, Агентство призывает лиц, осуществляющих забой скота, делать это исключительно в специально отведенных местах.

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