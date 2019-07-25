https://news.day.az/society/1141483.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
25 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: SOCAR запустил первую автозаправочную
станцию в Австрии; Azercosmos почти удвоил доходы; Курорт Шахдаг в топ-5
самых популярных туристических направлений; Международный музыкальный
фестиваль в Габале возвращается и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной
ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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