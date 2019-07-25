https://news.day.az/society/1141500.html В школах Азербайджана раздадут новые учебники - СРОКИ
В школах Азербайджана раздадут новые учебники - СРОКИ
В Азербайджане на новый 2019-2020 учебный год для I-XI классов государственных общеобразовательных учреждений напечатано 5 668 865 экземпляров учебников и методических пособий 322 наименований. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.
Учебники до 25 августа планируется распределить по местным структурам образования.
В последующие десять дней учебники будут доставлены в государственные общеобразовательные учреждения, и до шестого сентября розданы учащимся.
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