В Азербайджане на новый 2019-2020 учебный год для I-XI классов государственных общеобразовательных учреждений напечатано 5 668 865 экземпляров учебников и методических пособий 322 наименований. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Учебники до 25 августа планируется распределить по местным структурам образования.

В последующие десять дней учебники будут доставлены в государственные общеобразовательные учреждения, и до шестого сентября розданы учащимся.

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