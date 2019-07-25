В некоторых селах Бейлаганского и Шабранского районов Азербайджана возникли перебои в газоснабжении.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", газопроводная линия в селах Дуньямаллар и Имамвердилер Бейлаганского района была повреждена трактором, вследствие чего с 13:10 была остановлена подача газа 2500 абонентам, передает Day.Az.

Также в селе Синджанбояд Шабранского района газовую линию повредил автомобиль. Временно без газа остались 85 абонентов.

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