https://news.day.az/society/1141529.html В нескольких азербайджанских селах возникли перебои в подаче газа - ПРИЧИНА - ФОТО
В нескольких азербайджанских селах возникли перебои в подаче газа - ПРИЧИНА - ФОТО
В некоторых селах Бейлаганского и Шабранского районов Азербайджана возникли перебои в газоснабжении.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", газопроводная линия в селах Дуньямаллар и Имамвердилер Бейлаганского района была повреждена трактором, вследствие чего с 13:10 была остановлена подача газа 2500 абонентам, передает Day.Az.
Также в селе Синджанбояд Шабранского района газовую линию повредил автомобиль. Временно без газа остались 85 абонентов.
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